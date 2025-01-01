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Киноафиша Фильмы Последний портрет Цитаты из фильма Последний портрет

Цитаты из фильма Последний портрет

[первые реплики]
Джеймс Лорд [рассказывает] В 1964 году я был молодым писателем, живущим в Париже. Я написал несколько статей об Альберто Джакометти, одном из самых талантливых и уважаемых художников своего поколения. Мы с Джакометти и его братом Диего стали хорошими друзьями. И вот однажды, после выставки, он попросил меня позировать для портрета. Он сказал, что это займет не больше двух-трех часов. Максимум — один послеобеденный час.
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Alberto Giacometti Когда я был молод, я думал, что могу всё. Когда вырос, понял, что не могу ничего. Вот что меня и двигало вперёд.
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Alberto Giacometti [готовится его писать] У тебя голова настоящего зверюги.
James Lord Ну, спасибо.
Alberto Giacometti Да. Ты похож на настоящего бандита.
James Lord Спасибо.
Alberto Giacometti Если я нарисую тебя таким, какой ты есть сейчас, и это увидит полицейский, тебя сразу в тюрьму посадят.
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Alberto Giacometti Чтобы ты знал, закончить портрет — невозможно.
James Lord Что ты имеешь в виду?
Alberto Giacometti Раньше портреты были законченными. Они должны были быть такими. Это было необходимо. Они заменяли фотографию. Сейчас портреты потеряли смысл.
James Lord Значит, то, что мы делаем — бессмысленно?
Alberto Giacometti Мм. И невозможно. И я даже не делаю это. Я могу только пытаться.
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James Lord Зачем, черт возьми, прятать ещё два миллиона?
Alberto Giacometti Что ещё с ними делать?
James Lord Положи их в банк.
Alberto Giacometti О, нет. Банкам нельзя доверять.
James Lord Ты же швейцарец.
Alberto Giacometti Нет. Я швейцарский итальянец.
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