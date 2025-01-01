[первые реплики]

[рассказывает]

В 1964 году я был молодым писателем, живущим в Париже. Я написал несколько статей об Альберто Джакометти, одном из самых талантливых и уважаемых художников своего поколения. Мы с Джакометти и его братом Диего стали хорошими друзьями. И вот однажды, после выставки, он попросил меня позировать для портрета. Он сказал, что это займет не больше двух-трех часов. Максимум — один послеобеденный час.