Наша рецензия

В 1964 году в Париже Джеймсу Лорду (Арми Хаммер) посчастливилось познакомиться с Альберто Джакометти (Джеффри Раш) и его братом (Тони Шэлуб). Художник, чьи работы высоко ценились уже тогда, изъявляет желание написать портрет Джима. От столь лестного предложения грех отказываться, и журналист соглашается позировать, не подозревая о том, каким длительным и психологически тяжелым процессом может оказаться создание портрета. Изначально Джакометти говорил, что ему потребуется всего один-два дня для…