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Последний портрет Последний портрет
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Final Portrait Последний портрет 2017 / Великобритания
6.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Последний портрет»

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Наша рецензия

В 1964 году в Париже Джеймсу Лорду (Арми Хаммер) посчастливилось познакомиться с Альберто Джакометти (Джеффри Раш) и его братом (Тони Шэлуб). Художник, чьи работы высоко ценились уже тогда, изъявляет желание написать портрет Джима. От столь лестного предложения грех отказываться, и журналист соглашается позировать, не подозревая о том, каким длительным и психологически тяжелым процессом может оказаться создание портрета. Изначально Джакометти говорил, что ему потребуется всего один-два дня для…

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Ольга Шнейдер 11 июля 2019, 17:19
Оценка
В целом фильм не понравился. Возможно, Джеффри Раш и заслуживает "Оскара" за исполнение роли престарелого и почти выжившего из ума гения, но сама история не впечатлила. Бесконечные попытки заставить художника работать, утомляют и позирующего ему Лорда и зрителя. Рекомендую к просмотру исключительно желающим полюбоваться на Арми Хаммера крупным планом
11 июля 2019, 17:19 Ответить
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