На пластиковой игле, 2008

Когда придумали пластик, его считали чудом. Дерево, камень и ткань имели ограниченный срок существования, поэтому был необходим новый, дешевый и простой в обращении материал для производства товаров. Чудесный материал пригоден не только для сырья, товаров и упаковки, но и для искусства. В путешествии, которое растянулось на три года и пять континентов, Ян Коннехер исследовал влияние пластика. Этот материал имеет огромный недостаток – он не разлагается, многие страны его не перерабатывают и не используют повторно. Это означает, что большинство предметов, сделанных из пластмассы в прошлом столетии, по-прежнему сохраняются на земле. "На пластиковой игле" – это глобальное путешествие, расследующее, что мы реально знаем о материале "тысячи использований" и почему так много проклятий слышно в его сторону. В этом пути мы познакомимся с токсическим наследием, а также с людьми, призванными это наследие вычистить.