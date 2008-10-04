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На пластиковой игле
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Addicted to Plastic

На пластиковой игле, 2008

2008 / Канада
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Когда придумали пластик, его считали чудом. Дерево, камень и ткань имели ограниченный срок существования, поэтому был необходим новый, дешевый и простой в обращении материал для производства товаров. Чудесный материал пригоден не только для сырья, товаров и упаковки, но и для искусства. В путешествии, которое растянулось на три года и пять континентов, Ян Коннехер исследовал влияние пластика. Этот материал имеет огромный недостаток – он не разлагается, многие страны его не перерабатывают и не используют повторно. Это означает, что большинство предметов, сделанных из пластмассы в прошлом столетии, по-прежнему сохраняются на земле. "На пластиковой игле" – это глобальное путешествие, расследующее, что мы реально знаем о материале "тысячи использований" и почему так много проклятий слышно в его сторону. В этом пути мы познакомимся с токсическим наследием, а также с людьми, призванными это наследие вычистить.

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 4 октября 2008
Режиссер
Иэн Коннехер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На пластиковой игле 1 постер
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