Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живёт в крайне мрачном мире. Все люди живут в одном городе, не зная точно, что происходит за городскими стенами. Вокруг уже много лет бушует эпидемия неназванной болезни, специальная служба Безликих проверяет всех горожан на наличие первых симптомов болезни и в неуказанном направлении увозит заражённых. Среди таких был и отец Эбигейл Джонатан Фостер (Эдди Марсан) – инженер, много лет проработавший на государство. Уже почти десять лет Эбигейл не видела отца,…
Атмосферное, но не очень хорошо обыгранное фэнтези. В прокат выходит фэнтези российского производства под названием «Эбигейл». История в стиле стимпанка, где главные герои идут против системы. За режиссуру отвечает Александр Богуславский, снявший «За гранью реальности». Что вышло на деле — давайте разберемся.
Эбигейл Фостер живет в городе , который изолирован от остального Мира стеной. Жителей города то и дело забирают и увозят в неизвестном направление из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эби Джонатан работает ученым, который не мало сделал для города, но и его настигает та же учесть — болезнь. Или это вовсе не болезнь?
Маленькая героиня, привязанная к Отцу, не может смириться с его смертью. И однажды один случай пробуждает в ней вновь веру в то, что ее Папа жив.
На этом и строится основная сюжетная линия — поиски Джонатана Фостера. Эбигейл готова пойти на все, чтобы найти отца. Она явно не из робкого десятка. На пути к своей цели она встречает отряд Сопротивления, с которым дальше и продолжит своё приключение. Восстание — вторая линия. Но если первая раскрывает способности персонажа, то вторая рассказывает нам именно о самом Мире Магии. Говоря о визуальной составляющей можно сказать, что фильм снят, конечно, красиво. Декорации, спецэффекты (выглядящие для жанра фэнтези вполне себе органично), игра света — это все приковывает внимание. Да и Магия показана приятно, все что происходит в этом плане на экране радует глаз.
Что касается актеров... Здесь у меня нет четкой позиции. Не очень впечатлили главные герои. Их поведение иногда бесило. Это может претензии больше не к самим актерам, но и к ним в том числе. За исключением Риналя Мухаметова (который не сказал ни слова за фильм, но выглядел так забавно, что хотелось на него смотреть и смотреть), Артема Ткаченко и Равшаны Курковой ( можно было и побольше ее показать... ). Также можно отметить Оливье Сиу (его персонаж был действительно смешным.
Музыкальная составляющая хорошая. Музыка уместная и цепляющая. Остались не понятны некоторые сюжетные повороты, но об этом без спойлеров не получится. И вообще сюжет не особо оригинален, но вполне себе неплох. Смотреть интересно. Здесь, кстати, множество отсылок к уже известным франшизам, что не удивительно, ведь режиссер вдохновлялся такими историями как «Гарри Поттер» (не заметить отсылки на него здесь невозможно). Правда в этом Мире в Квиддич героям не поиграть.
Как итог можно сказать, что картина получилась красивой и атмосферной. Главные герои зацепили меньше, чем второстепенные. Ведь если будет продолжение, а оно явно имеет место быть (если сборы будут внушительными), то История продолжит вести дальше этих же персонажей. Ну, может их герои станут помудрее и будут выглядеть чуть иначе. А так... Фильм посмотреть стоит. Каждая История обязательно находит своего зрителя. А неплохая атмосферная История темболее.
6/10
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