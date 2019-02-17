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Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живёт в крайне мрачном мире. Все люди живут в одном городе, не зная точно, что происходит за городскими стенами. Вокруг уже много лет бушует эпидемия неназванной болезни, специальная служба Безликих проверяет всех горожан на наличие первых симптомов болезни и в неуказанном направлении увозит заражённых. Среди таких был и отец Эбигейл Джонатан Фостер (Эдди Марсан) – инженер, много лет проработавший на государство. Уже почти десять лет Эбигейл не видела отца,…