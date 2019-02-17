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Эбигейл Эбигейл
Киноафиша Фильмы Эбигейл Отзывы о фильме «Эбигейл»
Эбигейл 2019 / Россия
5.7 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Эбигейл»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живёт в крайне мрачном мире. Все люди живут в одном городе, не зная точно, что происходит за городскими стенами. Вокруг уже много лет бушует эпидемия неназванной болезни, специальная служба Безликих проверяет всех горожан на наличие первых симптомов болезни и в неуказанном направлении увозит заражённых. Среди таких был и отец Эбигейл Джонатан Фостер (Эдди Марсан) – инженер, много лет проработавший на государство. Уже почти десять лет Эбигейл не видела отца,…

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Алексей Колесников 17 февраля 2019, 17:43
Похоже на фильм Гарри Поттер. Зачем фильм Эбигейл похоже Гарри Поттер?
17 февраля 2019, 17:43 Ответить
Алексей Колесников 17 февраля 2019, 17:46
Эбигейл похоже на фильм Гарри Поттер. Зачем фильм Эбигейл похоже Гарри Поттер?
17 февраля 2019, 17:46 Ответить
Алексей Немченко 22 августа 2019, 19:31
Оценка
Не хотел идти на его и-за очень плохих отзывов к фильму, но пришлось, потому что выйграл 2 персоны на этот фильм. После 40 минут покинул зал.
22 августа 2019, 19:31 Ответить
nata.a1988 23 августа 2019, 17:57
Оценка
Ужас, ужас, ужас. Жалко время и деньги. Ни сценария, ни игры, ни режисуры. А уровень спецэффектов, это просто позорище.
23 августа 2019, 17:57 Ответить
Игорь Бурлуцкий 23 августа 2019, 21:57
в ответ на сообщение Алексей Колесников от 17 февраля 2019, 17:46
гарри снят по книги,там снимать им легко было.Второе бюджет гарри сколько?лямы баксов?Эбигейл всего 600 лямов рублей,На что хватило денег.Разные бюджеты..Гарри это ясли,а тут любовь,предательства,экшен
23 августа 2019, 21:57 Ответить
Игорь Бурлуцкий 23 августа 2019, 21:59
Хороший фильм,ходили с дочкой,ей очень понравился.
23 августа 2019, 21:59 Ответить
NastMe 23 августа 2019, 22:17
«Эбигейл»
Атмосферное, но не очень хорошо обыгранное фэнтези. В прокат выходит фэнтези российского производства под названием «Эбигейл». История в стиле стимпанка, где главные герои идут против системы. За режиссуру отвечает Александр Богуславский, снявший «За гранью реальности». Что вышло на деле — давайте разберемся.
Эбигейл Фостер живет в городе , который изолирован от остального Мира стеной. Жителей города то и дело забирают и увозят в неизвестном направление из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эби Джонатан работает ученым, который не мало сделал для города, но и его настигает та же учесть — болезнь. Или это вовсе не болезнь?
Маленькая героиня, привязанная к Отцу, не может смириться с его смертью. И однажды один случай пробуждает в ней вновь веру в то, что ее Папа жив.
На этом и строится основная сюжетная линия — поиски Джонатана Фостера. Эбигейл готова пойти на все, чтобы найти отца. Она явно не из робкого десятка. На пути к своей цели она встречает отряд Сопротивления, с которым дальше и продолжит своё приключение. Восстание — вторая линия. Но если первая раскрывает способности персонажа, то вторая рассказывает нам именно о самом Мире Магии. Говоря о визуальной составляющей можно сказать, что фильм снят, конечно, красиво. Декорации, спецэффекты (выглядящие для жанра фэнтези вполне себе органично), игра света — это все приковывает внимание. Да и Магия показана приятно, все что происходит в этом плане на экране радует глаз.
Что касается актеров... Здесь у меня нет четкой позиции. Не очень впечатлили главные герои. Их поведение иногда бесило. Это может претензии больше не к самим актерам, но и к ним в том числе. За исключением Риналя Мухаметова (который не сказал ни слова за фильм, но выглядел так забавно, что хотелось на него смотреть и смотреть), Артема Ткаченко и Равшаны Курковой ( можно было и побольше ее показать... ). Также можно отметить Оливье Сиу (его персонаж был действительно смешным.
Музыкальная составляющая хорошая. Музыка уместная и цепляющая. Остались не понятны некоторые сюжетные повороты, но об этом без спойлеров не получится. И вообще сюжет не особо оригинален, но вполне себе неплох. Смотреть интересно. Здесь, кстати, множество отсылок к уже известным франшизам, что не удивительно, ведь режиссер вдохновлялся такими историями как «Гарри Поттер» (не заметить отсылки на него здесь невозможно). Правда в этом Мире в Квиддич героям не поиграть.
Как итог можно сказать, что картина получилась красивой и атмосферной. Главные герои зацепили меньше, чем второстепенные. Ведь если будет продолжение, а оно явно имеет место быть (если сборы будут внушительными), то История продолжит вести дальше этих же персонажей. Ну, может их герои станут помудрее и будут выглядеть чуть иначе. А так... Фильм посмотреть стоит. Каждая История обязательно находит своего зрителя. А неплохая атмосферная История темболее.
6/10
23 августа 2019, 22:17 Ответить
Антон Желибо 24 августа 2019, 00:19
Оценка
давно не видывал столь скучный и тупой фильм, очень жаль потраченного времени и денег.
24 августа 2019, 00:19 Ответить
@eleonorkanini 26 августа 2019, 03:57
Оценка
Фильм достойный! Не ориентируйтесь на низкоинтеллектуальные отзывы , откройте голову , сердце - и наслаждайтесь ) подходит для семейного просмотра - ходили с мамой, нам понравилось, учитыаая то, что мама не киноман) и это Уникальный фильм ! Благодарю всех , кто работал над фильмом !
26 августа 2019, 03:57 Ответить
Ольга Ганина 26 августа 2019, 13:53
Оценка
Мы не смогли до конца высидеть, все оооочень медленно, сюжета почти нет, вот сколько раз зарекалась на российские фильмы не ходить. Отстой, короче. Кто то ляпнул по радио, что русские наконец то сняли нормальный фильм, жаль этого человека, если для него это нормальный фильм
26 августа 2019, 13:53 Ответить
Ольга Ганина 26 августа 2019, 13:56
в ответ на сообщение @eleonorkanini от 26 августа 2019, 03:57
Оценка
Посыл на добро конечно есть, даже вспомнилось события на акциях в Москве, но это всё
26 августа 2019, 13:56 Ответить
Кристина Михайлова 28 августа 2019, 13:15
Оценка
Для отечественного фильма в стиле фентази очень даже неплохо) Нам понравился! И не нужно сравнивать русский и зарубежный фильм!
28 августа 2019, 13:15 Ответить
Алексей Уланов 30 августа 2019, 11:50
Оценка
Был на этом 'фильме' задумка интересная, но исполнение ужасное. Актёрская игра ужасная, снято хорошо, спецэфекты хороши, но больше не чего хорошего в этом фильме нет.
30 августа 2019, 11:50 Ответить
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