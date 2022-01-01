Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Два капитана Два капитана
Киноафиша Фильмы Два капитана

Два капитана, 1955

1955 / СССР
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

История Сани Григорьева, мальчика, случайно нашедшего письмо полярного первооткрывателя капитана Татаринова. Свою мечту найти пропавшую арктическую экспедицию Татаринова Саня пронесет через всю свою жизнь, период беспризорничества в Петрограде и суровые годы Великой Отечественной войны.

  • Фильм поставлен по одноименному роману Вениамина Каверина. В основу истории пропавшей экспедиции Татаринова легли реальные факты. Роман выдержал более сотни переизданий. В 1976 году вышла шестисерийная цветная телеэкранизация «Двух капитанов». В 2001 г. по мотивам книги поставили мюзикл «Норд-Ост», показы которого оборвались после теракта 2002 года.
  • У главного героя было как минимум два реальных прототипа. Первый – молодой ученый-генетик Михаил Лобашев, с которым Вениамин Каверин встретился в санатории под Ленинградом в середине тридцатых годов. Второй – военный летчик Самуил Клебанов, погибший в 1942 году.
  • В родном городе Каверина – Пскове – установлен памятник героям романа. В 2002 году в Псковской областной детской библиотеке был открыт музей «Двух капитанов».
  • В фильме нет нескольких заметных персонажей романа Каверина – Петра Сковородникова, доктора Ивана Иваныча и Гаера Кулия.

«Бороться искать, найти и не сдаваться» — эта романтическая клятва, данная в детстве Саней Григорьевым, долгие годы вела его к осуществелению заветной мечты: стать полярным летчиком и отыскать следы пропавшей арктической экспедиции капитана Татаринова.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1955
Премьера в России 28 марта 1956
Премьера в мире 16 ноября 1955
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Венгеров
В ролях
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Ольга Заботкина
Анатолий Адоскин
Евгений Лебедев
Евгений Лебедев
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Два капитана 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Приложение киноафиши