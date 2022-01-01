Два капитана, 1955

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме История Сани Григорьева, мальчика, случайно нашедшего письмо полярного первооткрывателя капитана Татаринова. Свою мечту найти пропавшую арктическую экспедицию Татаринова Саня пронесет через всю свою жизнь, период беспризорничества в Петрограде и суровые годы Великой Отечественной войны. Развернуть Фильм поставлен по одноименному роману Вениамина Каверина. В основу истории пропавшей экспедиции Татаринова легли реальные факты. Роман выдержал более сотни переизданий. В 1976 году вышла шестисерийная цветная телеэкранизация «Двух капитанов». В 2001 г. по мотивам книги поставили мюзикл «Норд-Ост», показы которого оборвались после теракта 2002 года.

У главного героя было как минимум два реальных прототипа. Первый – молодой ученый-генетик Михаил Лобашев, с которым Вениамин Каверин встретился в санатории под Ленинградом в середине тридцатых годов. Второй – военный летчик Самуил Клебанов, погибший в 1942 году.

В родном городе Каверина – Пскове – установлен памятник героям романа. В 2002 году в Псковской областной детской библиотеке был открыт музей «Двух капитанов».

В фильме нет нескольких заметных персонажей романа Каверина – Петра Сковородникова, доктора Ивана Иваныча и Гаера Кулия. Развернуть «Бороться искать, найти и не сдаваться» — эта романтическая клятва, данная в детстве Саней Григорьевым, долгие годы вела его к осуществелению заветной мечты: стать полярным летчиком и отыскать следы пропавшей арктической экспедиции капитана Татаринова. Развернуть 6.8 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 38 минут Год выпуска 1955 Премьера в России 28 марта 1956 Премьера в мире 16 ноября 1955 Возраст 16+ Режиссер Владимир Венгеров В ролях Александр Михайлов Ольга Заботкина Анатолий Адоскин Евгений Лебедев Татьяна Пельтцер Все актеры и съемочная группа 1 постер

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