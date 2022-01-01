Два капитана, 1955

История Сани Григорьева, мальчика, случайно нашедшего письмо полярного первооткрывателя капитана Татаринова. Свою мечту найти пропавшую арктическую экспедицию Татаринова Саня пронесет через всю свою жизнь, период беспризорничества в Петрограде и суровые годы Великой Отечественной войны.
«Бороться искать, найти и не сдаваться» — эта романтическая клятва, данная в детстве Саней Григорьевым, долгие годы вела его к осуществелению заветной мечты: стать полярным летчиком и отыскать следы пропавшей арктической экспедиции капитана Татаринова.