Кортик, 1954

Обычный школьник Миша Поляков, отдыхая у бабушки в Ревске, становится обладателем старинного кортика, некогда принадлежащего морскому офицеру Владимиру Терентьеву с линкора «Императрица Мария». Мальчик узнает, что кортик хранит тайну гибели его прежнего хозяина, которая как-то связана с родственником и сослуживцем Терентьева Владимиром Никитским. По возвращении в Петроград Миша и его лучший друг Генка оказываются втянутыми в опасное противостояние Никитскому и его банде, вышедшей на охоту за кортиком.
Петроград, 1922 год. Несколько юных пионеров оказываются в центре детективной истории. Им удается выследить опасного преступника, в руках которого — ключ к разгадке тайны старинного морского кортика…