Кортик, 1954

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Обычный школьник Миша Поляков, отдыхая у бабушки в Ревске, становится обладателем старинного кортика, некогда принадлежащего морскому офицеру Владимиру Терентьеву с линкора «Императрица Мария». Мальчик узнает, что кортик хранит тайну гибели его прежнего хозяина, которая как-то связана с родственником и сослуживцем Терентьева Владимиром Никитским. По возвращении в Петроград Миша и его лучший друг Генка оказываются втянутыми в опасное противостояние Никитскому и его банде, вышедшей на охоту за кортиком. Развернуть Для Владимира Венгерова лента стала режиссерским дебютом. Картину он поставил вместе с другим начинающим режиссером – Михаилом Швейцером, на счету которого к тому моменту был только «Путь славы» (1947).

Фильм снят по одноименной повести Анатолия Рыбакова. Автор сам выступил в качестве сценариста картины и позже признавался, что считает свой первый сценарный опыт неудачным. Спустя 20 лет с момента выхода «Кортика» Рыбаков принял участие в создании трехсерийной телеэкранизации своей повести.

Для исполнителей главных детских ролей работа в этом фильме осталась единственным опытом в кинематографе. Исключением стал Борис Аракелов, сыгравший Генку Петрова: позднее актер появлялся в эпизодических ролях во многих картинах. Развернуть Петроград, 1922 год. Несколько юных пионеров оказываются в центре детективной истории. Им удается выследить опасного преступника, в руках которого — ключ к разгадке тайны старинного морского кортика… Развернуть 6.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 28 минут Год выпуска 1954 Премьера в России 26 ноября 1954 Премьера в мире 26 ноября 1954 Возраст 0+ Режиссер Михаил Швейцер В ролях Сергей Филиппов Герман Хованов Нина Крачковская Бруно Фрейндлих Аркадий Толбузин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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