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Кортик, 1954

1954 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обычный школьник Миша Поляков, отдыхая у бабушки в Ревске, становится обладателем старинного кортика, некогда принадлежащего морскому офицеру Владимиру Терентьеву с линкора «Императрица Мария». Мальчик узнает, что кортик хранит тайну гибели его прежнего хозяина, которая как-то связана с родственником и сослуживцем Терентьева Владимиром Никитским. По возвращении в Петроград Миша и его лучший друг Генка оказываются втянутыми в опасное противостояние Никитскому и его банде, вышедшей на охоту за кортиком.

  • Для Владимира Венгерова лента стала режиссерским дебютом. Картину он поставил вместе с другим начинающим режиссером – Михаилом Швейцером, на счету которого к тому моменту был только «Путь славы» (1947).
  • Фильм снят по одноименной повести Анатолия Рыбакова. Автор сам выступил в качестве сценариста картины и позже признавался, что считает свой первый сценарный опыт неудачным. Спустя 20 лет с момента выхода «Кортика» Рыбаков принял участие в создании трехсерийной телеэкранизации своей повести. 
  • Для исполнителей главных детских ролей работа в этом фильме осталась единственным опытом в кинематографе. Исключением стал Борис Аракелов, сыгравший Генку Петрова: позднее актер появлялся в эпизодических ролях во многих картинах.

Петроград, 1922 год. Несколько юных пионеров оказываются в центре детективной истории. Им удается выследить опасного преступника, в руках которого — ключ к разгадке тайны старинного морского кортика…

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1954
Премьера в России 26 ноября 1954
Премьера в мире 26 ноября 1954
Возраст 0+
Режиссер
Михаил Швейцер
В ролях
Сергей Филиппов
Сергей Филиппов
Герман Хованов
Нина Крачковская
Бруно Фрейндлих
Бруно Фрейндлих
Аркадий Толбузин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кортик 1 постер
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Кортик
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Кадры из фильма Все кадры
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