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Vassilissa Kostyleva
Однажды всё будет наше. Мы уедем вместе. Жить хорошо, где нас никто не знает.
Wasska Pepel
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Ты меня больше не любишь. Почему?
🧡
👏
🥺
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