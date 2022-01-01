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Возьми меня штурмом Возьми меня штурмом
Киноафиша Фильмы Возьми меня штурмом Отзывы о фильме «Возьми меня штурмом»
Raid dingue Возьми меня штурмом 2016 / Франция / Бельгия
6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Возьми меня штурмом»

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Наша рецензия

Быть французом невероятно сложно. Это всегда конвейерный труд заводского работяги, исполняющего неизменный долг перед отчизной и при том - под беспрестанным надзором любопытных глаз. Спуска не дадут, особенно если учтивый каторжник своевременно вызвался сохранять культурный облик республики. Такова общая проблема законсервированного французского кино — однажды полюбившиеся публике лица вынуждены мелькать всюду, до тех пор, пока гримёры смогут маскировать морщины. Сугубо элитарная верхушка…

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