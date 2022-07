1 El Triste (feat. Jungle Fire) Iris Cepeda / Not Documented 0:46

2 The Birds and the Bees (feat. Angelica Maria) Jungle Fire / Not Documented 2:08

3 She Said I'll Be a Failure Clarence Ashe / Not Documented 2:27

4 Gotta Learn to Love The Vanguards / Not Documented 2:08

5 Los Feligreses Jungle Fire / Not Documented 3:54

6 Los Feligreses (How to Be a Latin Lover Remix) Jungle Fire / Not Documented 0:44

7 Firewalker (Damelo Version) Jungle Fire / Not Documented 1:11

8 Call Me Gaby Moreno / Not Documented 3:29

9 Betún (feat. Iris Cepeda) Craig Wedren / Not Documented 1:27

10 Don't Give up on Me Solomon Burke / Not Documented 3:46

11 Pale Blue Eyes Carla Morrison / Not Documented 5:42

12 No Estoy Triste Craig Wedren & Pink Ape / Not Documented 2:40