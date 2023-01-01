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Я вам не негр Я вам не негр
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I Am Not Your Negro Я вам не негр 2016 / США / Франция
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Я вам не негр

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2016 Кинофестиваль в Торонто 2016
Приз зрительских симпатий – лучший документальный фильм
Победитель
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучший документальный фильм
Победитель
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
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2023, США, биография, драма, исторический
Звук свободы
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2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Россия, семейный, комедия
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
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2023, США, триллер
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