Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Путешествие на Запад: Демоны Путешествие на Запад: Демоны
Киноафиша Фильмы Путешествие на Запад: Демоны Кадры из фильма «Путешествие на Запад: Демоны»
Xi you fu yao pian / Journey to the West: Demon Chapter Путешествие на Запад: Демоны 2017 / Китай
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Путешествие на Запад: Демоны»

Вся информация о фильме
Путешествие на Запад: Демоны (2017) - фото 1 Путешествие на Запад: Демоны (2017) - фото 2 Путешествие на Запад: Демоны (2017) - фото 3
Путешествие на Запад: Демоны (2017) - фото 4
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Держать удар
Держать удар
2018, США, драма, спорт, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши