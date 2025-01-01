Меню
Киноафиша Фильмы Мексиканец в Голливуде Награды и номинации фильма Мексиканец в Голливуде

Награды и номинации фильма Мексиканец в Голливуде 1960

Оскар 1961 Оскар 1961
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 1961 Золотой глобус 1961
Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
