Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мария Агреста
Maria Agresta
Киноафиша
Персоны
Мария Агреста
Мария Агреста
Maria Agresta
Популярные фильмы
7.3
ROHD: Отелло
(2016)
0.0
Двое Фоскари
(2014)
Фильмография Мария Агреста
Жанр
Все
Опера
Год
Все
2016
2014
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.3
ROHD: Отелло
Otello
опера
2016, Великобритания
Двое Фоскари
I due Foscari
опера
2014, Великобритания
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667