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Насреддин в Бухаре
Киноафиша Фильмы Насреддин в Бухаре Насреддин в Бухаре, 1943: актеры и роли
Насреддин в Бухаре 1943 / СССР
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Насреддин в Бухаре, 1943: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Яков Протазанов Yakov Protazanov
В ролях
Лев Свердлин Lev Sverdlin Константин Михайлов Эммануил Геллер Степан Каюков Stepan Kayukov
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