Подстава

Ar Hudarga 18+
Монгольский фильм «Подстава» снял режиссёр Оросоогийн Эрдэнэ. Главную роль в картине исполнил Ганболдын Эрдэнэбилэг. Также в ленте снялись Ойнбаярын Долгор, Сүхээгийн Ариунбямба, Цэгмидийн Цэрэнболд.

Главным героем этой истории стал успешный боксёр, который больше всего на свете любит своё дело и красивых женщин. Но однажды вся его жизнь в одночасье меняется, когда из-за своей неугомонности и импульсивности он оказывается в тюрьме за совершение преступления, которое он не совершал. Все друзья его покинули, все его деньги исчезли, и теперь он остался совсем один против всего мира. Но шанс на спасение появляется в лице одного из заключённых, который предлагает свою помощь. Тогда герой решает во что бы то ни стало выйти на свободу и наказать своих врагов.

- Фильм «Подстава» ознаменовал собой второе сотрудничество между Оросоогийном Эрдэнэ и Сувидыном Баттулги. До этого они работали вместе на картине «Хоёулаа унтах уу», которая не прокатывалась в России

- Саундтрек к фильму исполняет бурятская рэп-группа «Хатхур Зу»

- Монгольская премьера картины «Подстава» состоялась в 2015 году

Успешный, но дерзкий парень ввязывается в запутанную историю и оказывается за решеткой по ложному обвинению. Из-за предательства друзей он остается без денег и вынужден бороться за жизнь. Один из сокамерников помогает ему. Он решает во что бы это не стало выйти и тюрьмы и отомстить.

Страна Монголия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 1 мая 2015
Дата выхода
1 мая 2015 Монголия
Бюджет 226 000 000 MNT
Другие названия
Double Crossed: Ar Hudarga
Режиссер
Оросоогийн Эрдэнэ
6.3
6.3 IMDb
