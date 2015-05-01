Монгольский фильм «Подстава» снял режиссёр Оросоогийн Эрдэнэ. Главную роль в картине исполнил Ганболдын Эрдэнэбилэг. Также в ленте снялись Ойнбаярын Долгор, Сүхээгийн Ариунбямба, Цэгмидийн Цэрэнболд.

Главным героем этой истории стал успешный боксёр, который больше всего на свете любит своё дело и красивых женщин. Но однажды вся его жизнь в одночасье меняется, когда из-за своей неугомонности и импульсивности он оказывается в тюрьме за совершение преступления, которое он не совершал. Все друзья его покинули, все его деньги исчезли, и теперь он остался совсем один против всего мира. Но шанс на спасение появляется в лице одного из заключённых, который предлагает свою помощь. Тогда герой решает во что бы то ни стало выйти на свободу и наказать своих врагов.