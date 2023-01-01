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Лузеры
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Каръци Лузеры 2015 / Болгария
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Лузеры

Вся информация о фильме
ММКФ 2015 ММКФ 2015
Лучший фильм
Победитель
Приз Жюри российской кинокритики за лучший фильм Основного конкурса
Победитель
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Победитель
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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После. Навсегда
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2023, Россия, комедия
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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