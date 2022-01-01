Григорьевы, 2015

«Одинокий мужчина желает познакомиться». Эта странная, на первый взгляд, фраза, все чаще и чаще стала появляться в брачных объявлениях, на страницах газет и журналов. На сайтах знакомств в Интернете уже не в диковинку фотографии мужчин, порой красивых и молодых, с младенцами на руках. Как утверждают психологи - невероятно, но факт! - сегодня у женщин стал исчезать самый важный природный инстинкт – материнский. Вот и растят детей отцы-одиночки. И времени на личную жизнь у них практически не остается. Как тут найти себе новую жену, а для ребенка – новую мать? Да и вообще, как обустроить свою вот такую новую жизнь?

Особенно тяжело приходится мужчинам, ставшими одинокими отцами после тяжелой трагедии. Так случилось в семье Григорьевых. Эту историю в городе Курске пересказывают наизусть. Игорь тут единственный многодетный отец. И единственный – отец-одиночка. После смерти жены Марины Игорь Григорьев остался один с 10 детьми...