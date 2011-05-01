Жизнь в фотографиях, 2011

В свои 96 лет Мирьям Вайссенштайн представить себе не могла, что столкнется с новой главой в своей жизни. Когда Дом фотографии, дело всей жизни ее покойного мужа Руди, оказался под угрозой сноса, даже эта упрямая и бескомпромиссная женщина поняла, что нуждается в помощи. На мрачном фоне семейной трагедии у Мирьям и ее внука Бена сложились особые отношения — их объединило общее дело по спасению студии и почти миллиона негативов, документально зафиксировавших ключевые события истории государства Израиль. Несмотря на конфликты и разницу в поколениях, Бен и Мирьям предпринимают переворачивающее душу совместное путешествие, состоящее из множества смешных и трогательный сцен, — путешествие, для которого потребуется любовь, мужество и сострадание.