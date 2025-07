Страна США

Продолжительность 1 час 24 минуты

Год выпуска 2012

Премьера в мире 11 февраля 2012

Бюджет $30 000

Производство Al Gomez Productions, Gas Money Pictures, Zapruter Productions

Другие названия

Monsters in the Woods, The Midnight Horror Collection: Backwoods Butchers, Монстры в лесах