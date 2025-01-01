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Киноафиша Фильмы Лермонтов Фильмы и сериалы похожие на Лермонтов

Фильмы и сериалы похожие на Лермонтов

Вся информация о фильме
Пророк. История Александра Пушкина
Пророк. История Александра Пушкина
драма 2025, Россия
7.0
Михайло Ломоносов
Михайло Ломоносов
биография 1955, СССР
7.0
Любовь и ненависть
Любовь и ненависть
драма 1935, СССР
6.0
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
драма, биография, исторический 1951, СССР
6.0
Дорогой ценой
Дорогой ценой
драма 1957, СССР
6.0
Хмурый Вангур
Хмурый Вангур
драма 1959, СССР
6.0
Юность поэта
Юность поэта
биография, драма, исторический 1936, СССР
5.0
Сельская учительница
Сельская учительница
драма 1947, СССР
6.0
Семья Оппенгейм
Семья Оппенгейм
драма 1938, СССР
6.0
Убийство на улице Данте
Убийство на улице Данте
драма 1956, СССР
6.0
Флаги на башнях
Флаги на башнях
драма 1958, СССР
7.0
Отцы и дети
Отцы и дети
драма 1958, СССР
6.0
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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