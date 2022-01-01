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В нуарном будущем старомодный амиш Лео работает барменом. В детстве он получил травму, но мать из-за строгих порядков отказалась обращаться к врачу. Поэтому Лео не может разговаривать, общаясь только языком жестов или с помощью записей в блокноте. Однажды утром пропадает его девушка Надира, и главный герой пускается на её поиски. Ему предстоит столкнуться с огромной сетью борделей и жестоких сутенёров и миром, полным предательств и интриг. Параллельно разворачивается история двух подпольных…