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Five Years, Five Stories

Five Years, Five Stories, 2016

2016 / Япония
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О фильме

NHK представляет пять историй детей, которые изо всех сил стараются справиться с прошлым и найти свою дорогу в будущее. Семья, друзья, соседи, родной город… Некоторые вещи мы начинаем ценить, только когда лишаемся их. 11 марта 2011 года северо-восточная часть Японии пострадала от мощнейшего землетрясения, за которым последовали огромные волны Цунами. Более 18400 человек погибли, многие из них по сей день числятся пропавшими без вести. Около 3400 человек скончались уже после трагедии, в результате ее последствий. Те, кто смог пережить катастрофу, остались среди обломков и руин, наедине с чувством утраты. Среди них были и дети, которые вместе с остальными вынуждены были пройти через эти мучения.Мы предлагаем вам взглянуть на их жизнь после катастрофы сквозь объектив нашей камеры. В разрушенном рыбацком городе студенты воздвигли каменные монументы в память о трагедии и для предостережения будущих поколений. Девушка, следуя по стопам своей учительницы из США, чья жизнь оборвалась в тот злополучный день, стремится объединить людей из разных концов планеты. Школьница вступает в оркестр, в надежде, что музыка поможет донести послание надежды. Фильм демонстрируется на английском языке с английскими субтитрами. Показ бесплатный, регистрация на сайте coolconnections.ru.

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Продолжительность 49 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
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