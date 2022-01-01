День рождения бабушки, 1981

Приближается день рождения бабушки. Ее маленький внук Сережа озадачен вопросом: что можно подарить на праздник, если у тебя совсем нет денег? Наконец юному герою приходит в голову идея – преподнести бабушке ее же собственные кухонные принадлежности. Сережа прячет «подарки» в надежном месте, но вот незадача, без сковородки и мясорубки приготовить праздничный обед невозможно. Приходится Сереже вернуть все на место. Однако ему в голову приходит другая идея – быть может, самая удачная, какую только можно придумать…