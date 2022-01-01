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День рождения бабушки День рождения бабушки
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День рождения бабушки, 1981

1981 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Приближается день рождения бабушки. Ее маленький внук Сережа озадачен вопросом: что можно подарить на праздник, если у тебя совсем нет денег? Наконец юному герою приходит в голову идея – преподнести бабушке ее же собственные кухонные принадлежности. Сережа прячет «подарки» в надежном месте, но вот незадача, без сковородки и мясорубки приготовить праздничный обед невозможно. Приходится Сереже вернуть все на место. Однако ему в голову приходит другая идея – быть может, самая удачная, какую только можно придумать…

  • Режиссером мультфильма выступил Владимир Арбеков. Среди других его работ – «Слоненок и письмо» (1983), «Пропал Петя-петушок» (1985), «Крылатый, мохнатый да масленый» (1990). 
  • В 1985 году в издательстве «Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства» вышла одноименная книга по мультфильму, написанная автором сценария Виталием Злотниковым. А в 2005 году в издательстве «Алтей» вышло переиздание. 
  • Людмила Гнилова (Рыжик) и Зинаида Нарышкина (бабушка) также вместе работали над озвучиванием мультфильмов «Пятачок» (1977), «Про зайку Ой и зайку Ай» (1985), «Муравьиный ежик» (1993). 
  • Музыку к мультфильму написал заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ираклий Габели.

Самым лучшим подарком для бабушки ко дню рождения стали не вещи, а труд детей.

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1981
Возраст 6+
Режиссер
Владимир Арбеков
В ролях
Зинаида Нарышкина
Владимир Сошальский
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма День рождения бабушки 2 постера
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День рождения бабушки
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