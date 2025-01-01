Я доволен своей жизнью. Почему ты не можешь быть доволен своей? Будь хорошим сыном для своих родителей. Хорошим другом, хорошим парнем. Хватит быть фанатом. В чём разница между нами, а? Я пришёл с тех же улиц. У меня были обычные родители, как у тебя. Обычный дом, обычная школа, обычные друзья. Я пробился сам, не живя в чьей-то тени. Я человек. Я смеюсь, плачу и злюсь, как ты. У меня есть семья, обязанности. У меня нет времени встречаться со всеми своими фанатами. Скажу ещё раз. Я забуду всё это. Ты сделай то же самое. Начни заново — не как Джуниор Ариан Ханна — а как Гаурав Чандна. Давай! Радость жить своей жизнью не сравнится с тем, чтобы жить чужой. Прекрати уже, живи своей жизнью и дай мне жить моей.