Aryan KhannaЯ доволен своей жизнью. Почему ты не можешь быть доволен своей? Будь хорошим сыном для своих родителей. Хорошим другом, хорошим парнем. Хватит быть фанатом. В чём разница между нами, а? Я пришёл с тех же улиц. У меня были обычные родители, как у тебя. Обычный дом, обычная школа, обычные друзья. Я пробился сам, не живя в чьей-то тени. Я человек. Я смеюсь, плачу и злюсь, как ты. У меня есть семья, обязанности. У меня нет времени встречаться со всеми своими фанатами. Скажу ещё раз. Я забуду всё это. Ты сделай то же самое. Начни заново — не как Джуниор Ариан Ханна — а как Гаурав Чандна. Давай! Радость жить своей жизнью не сравнится с тем, чтобы жить чужой. Прекрати уже, живи своей жизнью и дай мне жить моей.
Gaurav ChandnaГде жить, сеньор? Ты разрушил меня и просишь, чтобы я дал тебе жить своей жизнью? А мою жизнь? Ты забрал у меня всё — любовь родителей, дружбу Нехи, улыбки соседей.
Gaurav Chandna[начинает плакать]Ты была моей жизнью, сеньор. Ты оборвал связь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaurav ChandnaЗа 48 часов ты разрушил мою преданность, которой я был верен 25 лет. Если не извинишься в течение следующих 48 часов — твоя звезда погаснет.
Gaurav ChandnaНе говори так. Я рисковал жизнью, чтобы добраться до тебя. Я дал по роже Сиду Капуру ради тебя, чтобы ты со мной встретился. Что я хотел взамен? Встретиться, пару фоток, автограф — всего лишь. Неужели не можешь уделить пять минут своей жизни?
Aryan KhannaЭто моя жизнь. Почему я должен отдавать тебе хоть пять секунд?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaurav ChandnaФанаты гоняются за звёздами. Теперь звезда будет гоняться за фанатом. Каждый раз, когда упоминают имя Ариана Канна, это будет рядом с именем Гаурав Чандна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aryan KhannaСлушай меня внимательно. То, что ты сделал — это подло. Преступление.
Gaurav ChandnaПреступление с точки зрения закона. Но для тебя это акт любви, нет?