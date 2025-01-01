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Киноафиша Фильмы Фанат Цитаты из фильма Фанат

Цитаты из фильма Фанат

Gaurav Chandna Забудь об этом. Ты всё равно не поймёшь.
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Aryan Khanna Я доволен своей жизнью. Почему ты не можешь быть доволен своей? Будь хорошим сыном для своих родителей. Хорошим другом, хорошим парнем. Хватит быть фанатом. В чём разница между нами, а? Я пришёл с тех же улиц. У меня были обычные родители, как у тебя. Обычный дом, обычная школа, обычные друзья. Я пробился сам, не живя в чьей-то тени. Я человек. Я смеюсь, плачу и злюсь, как ты. У меня есть семья, обязанности. У меня нет времени встречаться со всеми своими фанатами. Скажу ещё раз. Я забуду всё это. Ты сделай то же самое. Начни заново — не как Джуниор Ариан Ханна — а как Гаурав Чандна. Давай! Радость жить своей жизнью не сравнится с тем, чтобы жить чужой. Прекрати уже, живи своей жизнью и дай мне жить моей.
Gaurav Chandna Где жить, сеньор? Ты разрушил меня и просишь, чтобы я дал тебе жить своей жизнью? А мою жизнь? Ты забрал у меня всё — любовь родителей, дружбу Нехи, улыбки соседей.
Gaurav Chandna [начинает плакать] Ты была моей жизнью, сеньор. Ты оборвал связь.
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Gaurav Chandna За 48 часов ты разрушил мою преданность, которой я был верен 25 лет. Если не извинишься в течение следующих 48 часов — твоя звезда погаснет.
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Gaurav Chandna Я не понимаю, как копы раскусили наш маленький секрет.
Aryan Khanna Наш? Между мной и тобой нет никакого «нашего». Полиция привела тебя сюда по моему приказу. Ты ошибся — тебя наказали. Чтобы больше не лажал.
Gaurav Chandna [потрясённо] По твоему приказу? После всего, что я для тебя сделал?
Aryan Khanna [шёпотом, чтобы успокоить] Кем ты себя возомнил, чтобы что-то делать для меня?
Gaurav Chandna Я твой фанат. Ты — моя звезда.
Aryan Khanna Фанат? Значит, творишь что хочешь? Бьёшь людей? Убиваешь?
Gaurav Chandna Если понадобится, я бы убил ради тебя.
Aryan Khanna Ты не мой фанат.
Gaurav Chandna Не говори так. Я рисковал жизнью, чтобы добраться до тебя. Я дал по роже Сиду Капуру ради тебя, чтобы ты со мной встретился. Что я хотел взамен? Встретиться, пару фоток, автограф — всего лишь. Неужели не можешь уделить пять минут своей жизни?
Aryan Khanna Это моя жизнь. Почему я должен отдавать тебе хоть пять секунд?
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Gaurav Chandna Фанаты гоняются за звёздами. Теперь звезда будет гоняться за фанатом. Каждый раз, когда упоминают имя Ариана Канна, это будет рядом с именем Гаурав Чандна.
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Aryan Khanna Слушай меня внимательно. То, что ты сделал — это подло. Преступление.
Gaurav Chandna Преступление с точки зрения закона. Но для тебя это акт любви, нет?
Aryan Khanna Это не любовь. Это тупость.
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Aryan Khanna Гаурав Чандна видел моё лицо звезды. Теперь он увидит моё настоящее. Я тоже парень из Дели.
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Media Jouralist Если обычный человек так поступит — это преступление. Если звезда — трюк. Почему для звезд двойные стандарты? Преступник есть преступник.
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Gaurav Chandna Гаурав создаёт Арьяна. Без Гауравa Арьян — ничто.
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Officer on Train Ты его лично знаешь? Он твоя семья? Скажи, кто ты для Ариана Ханны?
Gaurav Chandna Фанат.
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Arresting Police Officer Sgt646 Наручники, если будешь плохим, наручники, если будешь хорошим.
Aryan Khanna [поднимает оба кулака] Плохой.
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