Любовь для начинающих, 2012

Цубаки Хибино – прилежная в учебе, но ничем другим не примечательная девушка. При переходе в старшие классы она оказывается соседкой Кёта Цубаки, длинноволосого красавчика, самого популярного парня в школе. Насмехаясь над старомодными нарядами Цубаки и ее манерами, он неожиданно целует ее, более того, заявляет, что она станет его девушкой. Цубаки возмущена такой наглостью. Но постепенно она замечает, что, несмотря на маску плейбоя, Кёта не чужд нежности и отзывчивости. Она невольно чувствует к нему симпатию, и вскоре перед ней открывается новый, прежде неведомый ей мир чувств, который называется «первая любовь»… Адаптация популярного комикса.