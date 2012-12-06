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Любовь для начинающих
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Kyô, koi o hajimemasu

Любовь для начинающих, 2012

2012 / Япония
6.3 Оцените
10 голосов
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О фильме

Цубаки Хибино – прилежная в учебе, но ничем другим не примечательная девушка. При переходе в старшие классы она оказывается соседкой Кёта Цубаки, длинноволосого красавчика, самого популярного парня в школе. Насмехаясь над старомодными нарядами Цубаки и ее манерами, он неожиданно целует ее, более того, заявляет, что она станет его девушкой. Цубаки возмущена такой наглостью. Но постепенно она замечает, что, несмотря на маску плейбоя, Кёта не чужд нежности и отзывчивости. Она невольно чувствует к нему симпатию, и вскоре перед ней открывается новый, прежде неведомый ей мир чувств, который называется «первая любовь»… Адаптация популярного комикса.

6.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2012
Премьера в мире 6 декабря 2012
Возраст 16+
Режиссер
Такеши Фурусава
В ролях
Тори Мацудзака
Эми Такэи
Сёно Хаяма
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь для начинающих 1 постер
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