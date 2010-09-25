От меня к тебе, 2010

Савако Куронума — девушка серьезная и энергичная. Но в колледже побаиваются ее мрачного вида и даже прозвали Садако по имени героини триллера «Звонок». Она слишком требовательна к себе и к другим, а потому замкнута и одинока. Никто не хочет садиться с ней рядом за парту из страха, что на ней лежит проклятие. Когда во время летних каникул устраивают испытание на смелость, ей неизбежно достается роль приведения. Сёта Кадзэхая — прямая противоположность Савако. Он — парень открытый и общительный, у него много друзей. Оказавшись в одном классе с Савако, он испытывает притяжение к этой странной девушке. Савако также к нему неравнодушна. Но оба не знают, как выразить свои чувства. Наступает Рождество, и Сёта устраивает вечеринку для всего класса, надеясь, что сможет наконец объясниться с Савако.