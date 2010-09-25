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Kimi ni todoke

От меня к тебе, 2010

2010 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Савако Куронума — девушка серьезная и энергичная. Но в колледже побаиваются ее мрачного вида и даже прозвали Садако по имени героини триллера «Звонок». Она слишком требовательна к себе и к другим, а потому замкнута и одинока. Никто не хочет садиться с ней рядом за парту из страха, что на ней лежит проклятие. Когда во время летних каникул устраивают испытание на смелость, ей неизбежно достается роль приведения. Сёта Кадзэхая — прямая противоположность Савако. Он — парень открытый и общительный, у него много друзей. Оказавшись в одном классе с Савако, он испытывает притяжение к этой странной девушке. Савако также к нему неравнодушна. Но оба не знают, как выразить свои чувства. Наступает Рождество, и Сёта устраивает вечеринку для всего класса, надеясь, что сможет наконец объясниться с Савако.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 25 сентября 2010
Возраст 16+
Режиссер
Наото Кумадзава
В ролях
Микако Табэ
Харума Миура
Мисако Рэнбуцу
Хару Аояма
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма От меня к тебе 2 постера
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