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Slnko v sieti

Солнце в сети, 1962

1962 / Чехословакия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Это лирический рассказ о юноше и девушке, которые встречаются на крыше панельного дома на фоне бесцветного меланхолического пейзажа телевизионных антенн. Они одинаково смотрят на жизнь, родителей, с которыми невозможно говорить, встречаются с одинаковыми трудностями. Общность взглядов и положений роднит их, они начинают испытывать друг к другу симпатию. На время они расстаются, но потом встречаются вновь, предчувствуя на пороге зрелости, что то, что их связывает, нелегко порвать. В фильме, как и в отношениях его героев, нет ничего определенного, есть только реальность, в которой почти все метафора. Ибо уловить истинное чувство почти так же трудно, как поймать солнце в сеть.

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 15 февраля 1963
Режиссер
Штефан Угер
В ролях
Мариан Бьелик
Яна Белакова
Ольга Шалагова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Солнце в сети 2 постера
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