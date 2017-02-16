Боксер и смерть, 1962

Начальник лагеря смерти Вальтер Крафт, в прошлом боксер, желая развлечься, решает устроить боксерский матч. Своим противником он выбирает истощенного, полуживого заключенного Яна Каминека, в прошлом тоже боксера. На тренировках гитлеровец жестоко избивает своего противника. Но постепенно Ян, получающий по указанию Крафта усиленный паек, набирает силы и на матче побеждает Крафта.



Озлобленный Крафт собирается убить Яна, но по совету своей возлюбленной Хельги решает расправиться с ним иначе: он организует побег Яна, вероломно обещая ему, что никто из заключенных не пострадает за это. Будучи уже за пределами лагеря, Ян слышит лагерную сирену. Он понимает, что Крафт обманул его. Чтобы предотвратить расправу над заключенными, которых приговорят к смерти за его мнимый побег…