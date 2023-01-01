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Лермонтов
Киноафиша Фильмы Лермонтов Лермонтов, 1986: актеры и роли
Лермонтов 1986 / СССР
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Лермонтов, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Бурляев Николай Бурляев Nikolai Burlyayev
В ролях
Николай Бурляев Николай Бурляев Nikolai Burlyayev Сергей Смирнов Иван Бурляев Ivan Burlyaev Владимир Файбышев Галина Беляева Галина Беляева Наталья Бондарчук Наталья Бондарчук Natalya Bondarchuk Борис Плотников Борис Плотников
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