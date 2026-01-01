Осенью скупаю хозяйственное мыло, тру как сыр и заливаю горячей водой – вот зачем так делают хитрые хозяйки

А ведь академик Бехтерева предупреждала: эти 6 вещей родители не должны прощать детям никогда – запомните мудрость раз и навсегда

3 капли на ватный диск, щепотка с кухни — и кроссовки с ботинками как из бутика: 2 советских хитрости для осенней обуви выпытал у тещи

Amazon выдал одну из лучших адаптаций Стивена Кинга — от нового сериала с рейтингом 85% «не хочется отрываться»

В сетке НТВ пока не нашлось места для «Шефа-8»: «все как-то затянулось» — новые кадры запустили спор о дате премьеры

Впервые включил «Менталиста» в 2026-м году – убогое зрелище: ждал стильный детектив, но получил безвкусную жвачку – за что рейтинг 8.2?

Netflix только что выпустил амбициозную экранизацию известного романа: всего 7 серий и 85% свежести

«Ты что, извращенец? — Хуже»: сможете продолжить фразы, которые фанаты «Невского» знают наизусть? (тест)

Тоже ждали «Околоточный» с Устюговым и Колесниковым? Премьера уже в октябре – обводите дату

«И тянутся города – тест в каждом из них бывал, да»: ответьте на 5 вопросов о поездах в советском кино, пока вагончик не тронулся