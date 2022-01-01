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БФМ-2016. Премьеры. Художник и хулиганы
Киноафиша Фильмы БФМ-2016. Премьеры. Художник и хулиганы

БФМ-2016. Премьеры. Художник и хулиганы, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Лучшие отечественные фильмы, вышедшие за последний год. Традиционно программный блок «Премьеры» Большого Фестиваля Мультфильмов составлен из лучших отечественных фильмов, вышедших за последний год. В этот раз получилось целых пять программ. Как всегда, в программе есть фильмы, уже завоевавшие множество российских и престижных международных призов (в программе «До любви» особенно много награжденных картин). Но есть и фильмы, вышедшие буквально только что, и публика БФМ будет среди их первых зрителей. Не забудьте, что на программах блока «Премьеры» проводится зрительское голосование, и фильмы, получившие больше всего голосов, будут награждены фигуркой символа фестиваля, девочки Анимаши.

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Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Постер фильма БФМ-2016. Премьеры. Художник и хулиганы 1 постер
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