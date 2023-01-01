Смотрите на
Рассказываем что посмотреть на праздниках и разыгрываем билеты в кино
Перейти к спецпроекту
Я злой, потому что еще не участвую в розыгрыше билетов в кино
Перейти к спецпроекту
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Каспер. Легенда возвращается"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Портрет Саши Вальц
Портрет Саши Вальц, 2014: актеры и роли
Sasha Waltz — A Portrait
Портрет Саши Вальц
2014 / Великобритания
мало голосов
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Портрет Саши Вальц, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бриджит Крамер
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Клипмейкеры
Отзывы
2022, Россия, комедия
Бывшие. Happy end
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама
Елки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения
Астрал: Потомство
Отзывы
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Клаустрофобы: Квест с того света
Написать отзыв
2022, США, ужасы, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк