Портрет Саши Вальц, 2014

Фильм представляет одного из самых известных и волнующих хореографов Европы. Ее постановки всегда удивляют новыми образами, глубокими темами и потрясающей эстетикой. Она не только работает с танцовщиками. Диалог с другими видами искусства всегда вызывает у нее особый интерес. Живая музыка является неотъемлемой частью ее работы. Своей постановкой «Дидоны и Энея», которая состоялась в 2005 году, Саша положила начало абсолютно новому жанру — хореографическая опера. Спектр музыкальных композиций в ее работах широк: от Перселла, Берлиоза и Стравинского до современной классической музыки и оперы. Она дважды работала с французским композитором Паскалем Дюсапаном над пьесами «Медея» и «Страсть», а также с японским композитором Тошио Хосокава для пьесы «Матсуказэ». Все эти глубокие и яркие хореографические отрывки, показанные в фильме о Саше Вальц, дают нам понимание ее работ изнутри. Фильм-портрет, который сняла Бриджит Крамер, показывает самый важный период в международной карьере Саши Вальц с 2005 года и до наших дней.