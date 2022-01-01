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Конец эпохи
Telos epohis
Конец эпохи, 1994
1994 / Греция
6.9
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
1994
Премьера в мире
11 октября 1994
Возраст
16+
Режиссер
Антонис Коккинос
В ролях
Димостенис Пападопулос
Пегги Трикалиоти
Деспина Курти
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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