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Киноафиша Фильмы Враг общества Цитаты из фильма Враг общества

Цитаты из фильма Враг общества

Tom Powers [Том, в пижаме, тащится к завтраку. Он только что закончил тяжелый разговор с Нейлзом Натаном] У тебя в доме нет ничего выпить?
Kitty Ну, не перед завтраком, дорогой.
Tom Powers [сразу раздражён] ... Я тебя не просил умничать. Я спросил, есть ли у тебя выпивка.
Kitty [застенчиво] Я знаю, Том, но я, я бы хотела...
Tom Powers ... вот опять со своими желаниями. Хотел бы ты быть колодцем желаний, чтобы я мог привязать к тебе ведро и утопить.
Kitty Может, ты кого-то получше нашла.
Tom Powers [Разозлённый, Том морщится и пихает грейпфрут ей в лицо, уходя из-за стола.]
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Tom Powers [Том спотыкается после неудачной перестрелки с враждебной бандой. Он еле стоит на ногах и промок под дождём] ... Я не такой уж и крутой.
[Том валится в канаву]
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Tom Powers Эй, Стьюпи, там шестерни есть. Это не Форд.
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Matt Doyle Блин, она просто класс. Я бы сам не прочь.
Tom Powers Что значит «ты бы сам не прочь»? Ты бы и на восьмидесятилетнюю с ревматизмом позарился.
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Putty Nose Ты один?
Tom Powers Я всегда один, когда я с Мэттом.
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Putty Nose Ты же не обижаешься, Том? Я всегда был твоим другом.
Tom Powers Конечно, ты научил нас обманывать, воровать и убивать. А потом ты нас кинул.
Matt Doyle Да, если бы не ты, мы, может, и пошли бы по честному пути.
Tom Powers Да уж. Мы могли бы стать идиотами на трамвае. Давай...
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Paddy Ryan Что касается Пэдди Райана, для него есть только два типа людей — правильные и неправильные. Думаю, ты прав. И ты узнаешь, что я тоже.
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Tom Powers Значит, тебе пиво не нравится, а?
Mike Powers Ты думаешь, меня волнует, что там только пиво в этой бочке? Я знаю, что в ней. Я знаю, чем ты всё это время занимался, откуда у тебя эти шмотки и новые тачки. Ты маме говорил, что ушёл в политику, что на городской зарплате. Пэт Бёрк рассказал мне всё. Вы, убийцы! В той бочке не только пиво. Там пиво и кровь — кровь людей!
[Майк бросает бочку в угол, разбивая стол миссис Пауэрс и поднимая шум]
Tom Powers [Стоит] Ты совсем не изменился.
[Том уходит, но оборачивается, чтобы сказать последнее слово]
Tom Powers К тому же у тебя руки не чище. Ты убивал и кайфовал. Медали тебе не за то дали, что с немцами за ручку ходил.
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Tom Powers Привет, малышка. Что будешь брать?
Kitty Что скажешь, то и будет, большой.
Tom Powers Ты просто прелесть. Думаю, я выберу тебя.
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Tom as a boy [Том хватает штаны, как раз когда отец собирается его отшлёпать] Как хочешь на этот раз — вверх или вниз?
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Gwen Allen Ты другой, Томми. Очень другой. И я поняла, что дело не только в манерах и внешности. Это разница в самой сути характера. Мужчины, которых я знаю — а я знала десятки — они такие милые, такие воспитанные, такие внимательные. Большинству женщин нравятся такие. Думаю, они боятся других. Я думала, что тоже боюсь, но ты такой сильный. Ты не отдаёшь, ты берёшь. О, Томми, я могла бы любить тебя до смерти.
[Томми и Гвен страстно обнимаются и целуются]
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Tom Powers Я собираюсь спать.
Jane Думала, тебе пригодится ночной напиток, Томми. Не стоит стыдиться передо мной, Томми. Давай, я помогу тебе.
[Джейн начинает раздевать Тома]
Tom Powers Мне не нужна помощь.
Jane Будь хорошим мальчиком и сядь. Я сниму с тебя туфли. Я хочу заботиться о тебе, Томми. Ты же не думаешь, что я старая, правда, Томми?
Tom Powers Нет.
Jane Ты меня любишь, да, Томми?
Tom Powers Конечно... И что это значит?
Jane Просто поцелуй на ночь для хорошего мальчика.
Tom Powers В твою шляпу.
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Tom Powers Прячешься за юбкой мамочки, как всегда.
Mike Powers Лучше, чем прятаться за пулемётом.
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Tom Powers Как дела, детка? Всё плохо?
Gwen Allen Да. Но я не привыкла ездить с... э... незнакомцами.
Tom Powers Мы же не будем незнакомцами.
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Jane Завтрак готов, Томми.
Tom Powers Я не голоден. Налей мне кофе, черный, понял?
Jane Ты не жалеешь, правда?
Tom Powers Жалею? О чем жалеешь?
Jane За прошлую ночь.
Tom Powers Что ты имеешь в виду? За то, что напился?
Jane Ах ты, маленький актеришка.
Tom Powers Погоди минуту... Ты хочешь сказать, что... Да ты...
[Том пощечиной ударяет Джейн]
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Jane Дай-ка я тебе ещё налью, Томми.
Tom Powers Ты хочешь сказать, что у тебя ещё осталась эта хрень?
Jane Ха-ха-ха. Ты ещё не так много выпил.
Tom Powers Ну, я могу пить, пока ты наливаешь.
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Tom Powers Почему этот грязный, никчёмный, трусливый урод. Я ему прямо в голову дам, как только увижу в первый раз.
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Tom Powers Твоя сестра в Майке никакой выгоды не получит.
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