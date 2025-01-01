Mike PowersТы думаешь, меня волнует, что там только пиво в этой бочке? Я знаю, что в ней. Я знаю, чем ты всё это время занимался, откуда у тебя эти шмотки и новые тачки. Ты маме говорил, что ушёл в политику, что на городской зарплате. Пэт Бёрк рассказал мне всё. Вы, убийцы! В той бочке не только пиво. Там пиво и кровь — кровь людей!
[Майк бросает бочку в угол, разбивая стол миссис Пауэрс и поднимая шум]
Tom PowersТы просто прелесть. Думаю, я выберу тебя.
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🥱
Tom as a boy[Том хватает штаны, как раз когда отец собирается его отшлёпать]Как хочешь на этот раз — вверх или вниз?
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🥺
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🥱
Gwen AllenТы другой, Томми. Очень другой. И я поняла, что дело не только в манерах и внешности. Это разница в самой сути характера. Мужчины, которых я знаю — а я знала десятки — они такие милые, такие воспитанные, такие внимательные. Большинству женщин нравятся такие. Думаю, они боятся других. Я думала, что тоже боюсь, но ты такой сильный. Ты не отдаёшь, ты берёшь. О, Томми, я могла бы любить тебя до смерти.