Tom Powers Значит, тебе пиво не нравится, а?

Mike Powers Ты думаешь, меня волнует, что там только пиво в этой бочке? Я знаю, что в ней. Я знаю, чем ты всё это время занимался, откуда у тебя эти шмотки и новые тачки. Ты маме говорил, что ушёл в политику, что на городской зарплате. Пэт Бёрк рассказал мне всё. Вы, убийцы! В той бочке не только пиво. Там пиво и кровь — кровь людей!

[Майк бросает бочку в угол, разбивая стол миссис Пауэрс и поднимая шум]

Tom Powers [Стоит] Ты совсем не изменился.

[Том уходит, но оборачивается, чтобы сказать последнее слово]