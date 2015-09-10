Это меняет все, 2015

Экранизация одноименной книги Наоми Кляйн, легендарной канадской журналистки и социолога, ведущей праведную борьбу с капитализмом и глобализацией. Одно из катастрофических последствий неолиберальной экономики – глобальное потепление, результат и наплевательского отношения к экологии, и плачевного изменения человеческого сознания. «Я всегда ненавидела фильмы об изменении климата», – признается Кляйн. Но кино всё ещё остаётся важнейшим из искусств – и Наоми берет его на вооружение, отправляясь вместе со съёмочной группы в семь сторон света: от чопорного Бакингемшира, где собираются старейшие научные светила, до укутанного смогом Китая, подвергающего своих рискнувших протестовать граждан палочной дисциплине…