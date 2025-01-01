Herself - NarratorМожет быть, мы не хозяева на этой планете? Что мы всего лишь гости здесь, и нас могут выгнать за плохое поведение?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Она сама — рассказчицаМогу я быть с вами честной? Я всегда ненавидела фильмы про изменение климата.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barack ObamaМы увеличили количество работающих буровых установок в четыре раза — до рекордного уровня. Мы проложили столько нефтегазопроводов, что ими можно было бы опоясать Землю и ещё осталось. Так что мы бурим везде подряд!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Crystal Lameman (Beaver Lake Cree Nation)Люди начинают понимать, что это уже не только «индейская» проблема. И это хорошо, потому что они начинают осознавать: если ты пьёшь воду и дышишь воздухом, это касается и тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Alexis Bongofsky (Rancher)Генри Ред Клауд говорил мне, что иногда нужно делать маленькие шаги, а иногда — бежать, как бизон. И я думаю, что сейчас самое время бежать, как бизон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barack ObamaЗа последние три года я распорядился открыть для разведки газа и нефти миллионы акров в 23 штатах.