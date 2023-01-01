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Чувства
Киноафиша Фильмы Чувства Чувства, 1968: актеры и роли
Jausmai Чувства 1968 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Чувства, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альмантас Грикявичюс Alimantas Grikiavicius Альгирдас Дауса Algirdas Dausa
В ролях
Регимантас Адомайтис Регимантас Адомайтис Бронюс Бабкаускас Bronius Babkauskas Эугения Байорите Eugenija Bajorytė Юозас Будрайтис Юозас Будрайтис Juozas Budraitis Гедиминас Гирдвайнис Gediminas Girdvainis Альгимантас Масюлис Лаймонас Норейка
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