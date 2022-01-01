Поездки по любви, 2011

Это фильм о всех тех, кто должен путешествовать, чтобы сохранить любовь. Исследование “отношений на расстоянии”, который становится все больше и больше. 12 пар, разбросанных по всей Европе, от Лиссабона до Стамбула. Их истории так похожи и так различны. От молодой пары уличных актеров до 65-ти летней пары, которая называет себя "очень старыми подростками". Это фильм-разговор - о том, как все началось, о том, как технологии объединяют и разъединяют нас, о том, что расстояние - это всего лишь география, и иногда совсем не важно, где живет человек, которого ты любишь.