Записки о слепоте, 2016

Британский профессор теологии Джон Халл полностью ослеп и на протяжении многих лет вел аудиодневник. Его экранизация получилась одновременно мучительно тяжелым и просветляющим высказыванием о том, что в действительности важно для человека. И это не мотивационное клише, а история перерождения глубокой личности, лишившейся зрения, но не лишившейся способности наблюдать. Сложно представить что-то более сложное для перевода на киноязык, чем внутренний мир человека, полностью лишившегося зрения. Но «Записки о слепоте» справляются с этим блестяще — благодаря многочисленным аудиозаписям, сделанным Халлом и его семьей на протяжении многих лет. Аудиодневник незрячего теолога оживляют актеры, и все же главный герой — его голос, недоуменный, любопытный, испуганный, счастливый. Глубина личности самого Халла обеспечивает многомерность его драмы: он отказывается от очевидных дорожек, познает себя, свою слепоту, и принимает ее как дар — не религиозный, а человеческий.