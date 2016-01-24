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Записки о слепоте Записки о слепоте
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Notes on Blindness

Записки о слепоте, 2016

2016 / Великобритания
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10 голосов
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О фильме

Британский профессор теологии Джон Халл полностью ослеп и на протяжении многих лет вел аудиодневник. Его экранизация получилась одновременно мучительно тяжелым и просветляющим высказыванием о том, что в действительности важно для человека. И это не мотивационное клише, а история перерождения глубокой личности, лишившейся зрения, но не лишившейся способности наблюдать. Сложно представить что-то более сложное для перевода на киноязык, чем внутренний мир человека, полностью лишившегося зрения. Но «Записки о слепоте» справляются с этим блестяще — благодаря многочисленным аудиозаписям, сделанным Халлом и его семьей на протяжении многих лет. Аудиодневник незрячего теолога оживляют актеры, и все же главный герой — его голос, недоуменный, любопытный, испуганный, счастливый. Глубина личности самого Халла обеспечивает многомерность его драмы: он отказывается от очевидных дорожек, познает себя, свою слепоту, и принимает ее как дар — не религиозный, а человеческий.

7.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 24 января 2016
Возраст 16+
Режиссер
Пит Миддлтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Записки о слепоте 2 постера
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