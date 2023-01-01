Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Записки о слепоте Записки о слепоте
Киноафиша Фильмы Записки о слепоте Награды и номинации фильма Записки о слепоте
Notes on Blindness Записки о слепоте 2016 / Великобритания
7.2 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Записки о слепоте

Вся информация о фильме
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Раскрыта наглая ложь Тепляковых: их дети не вундеркинды, а скорее наоборот
Жена Никулина, любовница Гайдая: этот факт из биографии Гребешковой вызывает гнев у людей
Опроверг известный слух: экс-кавээнщик как на духу заговорил о поведении Маслякова
Очаровательная старушка: на родную сестру Кобзона невозможно смотреть без улыбки
«Решили заменить другим»: Авербуха неспроста выставили с федерального канала
Ни талии, ни груди: фото сестры Миддлтон без одежды вызывает отвращение
Тест: выберите цвет, а мы скажем сколько жизней вы прожили
«Пампушка»: в этой полной девушке не узнать королеву турецких сериалов Ханде Эрчел
Многим такие суммы и не снились: Тепляков придумал способ заработать на дочери-вундеркинде
Будете хохотать, узнав, за что Крамарова чуть не посадили в тюрьму: сейчас такое сложно представить
«Шедевр»: не поверите, кого Рязанов считал самой талантливой актрисой СССР
Обманул нескольких людей: сын Муравьевой попался на некрасивом поступке
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше