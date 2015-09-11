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Возвращение атома Возвращение атома
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Atomin paluu

Возвращение атома, 2015

2015 / Финляндия / Германия
5.8 Оцените
10 голосов
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О фильме

На маленьком острове на западе Финляндии строится новый блок атомной электростанции — первый в Европе с момента Чернобыльской аварии. Инвесторы гордо называют проект «возвращением атома», жители соседнего городка довольны, что получат новые рабочие места. Строительство нового реактора, безопасного и эффективного, должно закончиться всего за несколько лет, но работы почти сразу начинают буксовать, проект раз за разом меняется, совсем как у нового стадиона «Зенита». На сцену выходят активисты со сложными вопросами и пугающими графиками, вслед за ними подают голос и местные жители, которых больше волнуют деньги, чем радиация. Обсуждение атомной энергетики — тонкий лед, по которому не так-то легко пройти, сохранив хотя бы видимость объективности: одна сторона обязательно преувеличивает риски, вторая — экономическую выгоду и экологичность. «Возвращению атома» это, скорее, удается: и антиядерные активисты, и представители энергетических корпораций — одинаково неприятные герои этого неторопливого скандинавского нуара, ведь сложно выбрать лучшее из паранойи и жадности.

5.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 11 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Мика Таанила
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Возвращение атома 1 постер
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