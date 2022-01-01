Послание к Человеку. Ретроспектива Гая Мэддина 3, 2016

В программу вошли фильмы: «Mоему отцу — 100» и «Мой Виннипег». «Mоему отцу — 100» (реж. Гай Мэддин, Канада, 2005, 17 мин.) Выдающийся результат сотрудничества режиссера-авангардиста Гая Мэддина и Изабеллы Росселлини, посвященный жизни и работе отца актрисы, режиссера Роберто Росселлини, в сотую годовщину со дня его рождения. «Мой Виннипег» (реж. Гай Мэддин, Канада, 2007, 80 мин.) Режиссер пытается покинуть Виннипег, город, где он провел всю жизнь, «снимая свой побег», но не может уйти от своего печального прошлого и прошлого своего печального города.