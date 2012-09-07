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В свободном падении, 2012

2012 / Швейцария
5.9 Оцените
15 голосов
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О фильме

Джулло, Эдо и Кьяра — трое молодых людей из Лугано, со своими надеждами, слабостями, мечтами, разочарованиями и длинным списком обязанностей. И у каждого — своя страсть: Кьяра — известная во всей Швейцарии лыжница, Эдо — замкнутый граффити-художник, Джулло — душа компании и скейтер. Фильм расскажет три пересекающиеся истории о том, каково это — вдруг встать взрослым. Любопытно, что главную женскую роль сыграла непрофессиональная актриса — одна из самых перспективных молодых горнолыжниц Швейцарии Лара Гут. Никколо Кастелли, выросший с ней в одной деревне, убедил спортсменку попробовать свои силы в кино и не ошибся — и в этой области она сделала, говоря по-итальянски, bella figura, то есть доказала, что талантливый человек талантлив во всем. После показа состоится мастер-класс с режиссером фильма Никколо Кастелли при участии 2morrow FilmSchool. Модератор — Ангелина Никонова.

5.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 7 сентября 2012
Возраст 18+
Режиссер
Никколо Кастелли
В ролях
Николя Перо
Лара Гут
Николь Лехман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В свободном падении 1 постер
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