В свободном падении, 2012

Джулло, Эдо и Кьяра — трое молодых людей из Лугано, со своими надеждами, слабостями, мечтами, разочарованиями и длинным списком обязанностей. И у каждого — своя страсть: Кьяра — известная во всей Швейцарии лыжница, Эдо — замкнутый граффити-художник, Джулло — душа компании и скейтер. Фильм расскажет три пересекающиеся истории о том, каково это — вдруг встать взрослым. Любопытно, что главную женскую роль сыграла непрофессиональная актриса — одна из самых перспективных молодых горнолыжниц Швейцарии Лара Гут. Никколо Кастелли, выросший с ней в одной деревне, убедил спортсменку попробовать свои силы в кино и не ошибся — и в этой области она сделала, говоря по-итальянски, bella figura, то есть доказала, что талантливый человек талантлив во всем. После показа состоится мастер-класс с режиссером фильма Никколо Кастелли при участии 2morrow FilmSchool. Модератор — Ангелина Никонова.