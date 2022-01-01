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Филадельфийский эксперимент Филадельфийский эксперимент
Киноафиша Фильмы Филадельфийский эксперимент Филадельфийский эксперимент, 1984: актеры и роли
The Philadelphia Experiment Филадельфийский эксперимент 1984 / США
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Филадельфийский эксперимент, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Рэффил Stewart Raffill
В ролях
Майкл Паре Майкл Паре Michael Paré Нэнси Аллен Nancy Allen Эрик Кристмас Eric Christmas Бобби Ди Чикко Бобби Ди Чикко Bobby Di Cicco Луиз Лэтэм Кин Холидэй
Мира
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