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Страна Барбикания, 2014

2014 / Великобритания
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О фильме

По-настоящему человеческая карта Барбикана, ведущая в закрытый мир его обитателей. Барбикан — это жилой микрорайон Лондона, который является самым ярким воплощением стиля нового брутализма. Там находится одна из наиболее значимых культурных институций Европы — центр «Барбикан». По просьбе представителей Художественной галереи центра режиссеры Ила Бека и Луиза Леман, известные своим особым взглядом на архитектуру, провели месяц в сердце этого района. Их урбанистическое путешествие тянется от крыш барбиканских высоток до подземных этажей арт-центров. Выстраивая фильм как личный дневник, режиссеры рассказывают о каждодневных открытиях на своём пути. Впечатляющая галерея портретов помогает им начертить по-настоящему человеческую карту Барбикана, ведущую в закрытый мир его обитателей, и показать, насколько активная жизнь протекает в этом грубом районе. Однако вопрос о том, как долго может просуществовать эта утопия, зародившаяся еще в пятидесятых, остается открытым.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Ила Бека
Все актеры и съемочная группа
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