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Киноафиша Фильмы Дом господина Мориямы
Moriyama-San

Дом господина Мориямы, 2017

2017 / Франция
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О фильме

Когда мать господина Мориямы умерла, архитектор Рю Нишизава, обладатель Притцкеровской премии, сказал ему, что для новой жизни тому нужен не дом, а целая деревня. Только она должна находиться в центре Токио. Сооруженный в 2005 году уникальный дом Мориямы, в котором проживает сам хозяин и его квартиросъемщики, — теперь одна из самых известных построек современной японской архитектуры. Десятьминималистичных разноуровневых кубов соединены тропинками, сводами и огромными окнами — кажется, здесь нет места ни для чего личного и лишнего. Для тайн остаются только подвалы...

Режиссерский дуэт Илы Бека и Луизы Лемуан с 2007 года снимает фильмы для цикла LivingArchitectures (их предыдущий проект «Страна Барбикания» был показан в рамках Center Festival в 2016 году), недавно приобретенный нью-йоркским MOMA в постоянную коллекцию. В своем новом фильме они заглядывают в микрокосмос японского отшельника, никогда не покидающего родных окрестностей и проводящего свои дни за чтением книг в акробатических позах, прослушиванием редких записей шумовой музыки Риоджи Икеды, Брайана Ино, Джона Кейджа и просмотром авторского кино в собственном доме-городке.

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Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ила Бека
В ролях
Ила Бека
Все актеры и съемочная группа
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