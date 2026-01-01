Оповещения от Киноафиши
Дуэль
Награды и номинации фильма Дуэль
Награды и номинации фильма Дуэль 1971
Золотой глобус 1972
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Победитель
Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Победитель
Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program Made for Television
Номинант
