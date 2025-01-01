В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи

Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix

8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»

16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте

Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу

Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен

Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций

«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть

Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде

«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят