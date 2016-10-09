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Доказать существование чего-то сверхъестественного человечество не может уже не один десяток лет. Но ничто не мешает пофантазировать на эту тему, что и делают в своих произведениях писатели и режиссёры. На экранах можно увидеть всё — начиная от призраков и заканчивая инопланетянами. Отельной строкой в неизведанном можно назвать ведьм. О том, чем опасны эти создания, расскажет фильм режиссёра Адама Вингарда «Ведьма из Блэр: Новая глава» («Blair Witch»). Кадр из…