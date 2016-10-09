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Ведьма из Блэр: Новая глава Ведьма из Блэр: Новая глава
Киноафиша Фильмы Ведьма из Блэр: Новая глава Отзывы о фильме «Ведьма из Блэр: Новая глава»
Blair Witch Ведьма из Блэр: Новая глава 2016 / США
5.1 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Ведьма из Блэр: Новая глава»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Доказать существование чего-то сверхъестественного человечество не может уже не один десяток лет. Но ничто не мешает пофантазировать на эту тему, что и делают в своих произведениях писатели и режиссёры. На экранах можно увидеть всё — начиная от призраков и заканчивая инопланетянами. Отельной строкой в неизведанном можно назвать ведьм. О том, чем опасны эти создания, расскажет фильм режиссёра Адама Вингарда «Ведьма из Блэр: Новая глава» («Blair Witch»). Кадр из…

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Комментарии Обсудить в чате
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Владимир Сомов 9 октября 2016, 21:51
Полная херня не советую идти без смысла и не чего страшного просто деньги на ветер всему залу не понравилось!
9 октября 2016, 21:51 Ответить
Сергей 10 октября 2016, 16:03
Фигня
10 октября 2016, 16:03 Ответить
Кристина Видрих 14 октября 2016, 19:16
Всему залу понравился. Мне было не страшно, а Паша зассыкуха.
14 октября 2016, 19:16 Ответить
Андрей 4 мая 2017, 10:56
Оценка
очень слабый и скомканный фильм!
зачем? почему? и какой смысл? - это вопросы как по сюжеты, так и для режиссеров и продюсеров!
4 мая 2017, 10:56 Ответить
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